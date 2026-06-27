「逆襲拳霸」準備就緒強勢出擊愛爾蘭打吡

練馬師岳本賢將於周日（6月28日）派遣「逆襲拳霸」在卻拉出爭愛爾蘭打吡（2400米一級賽），盼能一舉攻下這項當地最享負盛名的大賽，為今個月頻頻報捷的強勢完美作結。

岳本賢今年續創佳績，繼早前成為愛爾蘭賽馬史上最快累積一千五百場勝仗的練馬師後，本月繼續屢獲頭馬，更在皇家雅士谷賽期揚威五項大賽。

岳本賢今年之所以能取得如此優異的賽績，部分要歸功於馬房騎師麥文堅的出色發揮。「逆襲拳霸」本月初再次夥拍麥文堅上陣，在葉森角逐英國打吡（2405米一級賽），末段以勁勢衝刺，結果在頭馬兼今仗對手「耶誕日」之後跑獲季軍，是各匹後上爭勝的賽駒中名次最高的一駒。英國打吡舉行當天的場地狀況持續轉壞，令參賽馬陷於苦戰，而今仗或會出現截然不同的賽果。

「逆襲拳霸」的英文名字由其中一位馬主兼拳擊愛好者Kevin Blake以1935年世界重量級拳王James J Braddock為名，而他對此匹周歲價不高、但戰績甚佳的馬兒表示︰「能夠伴隨這匹雄馬成長，是一段超現實的體驗，而馬兒至今的表現已超出我們的所有預期。」該駒迄今的勝仗包括前仗在李奧柏攻下打吡預賽錦標（2000米三級賽）。

對於周日一戰，現年三十三歲的岳本賢說︰「卻拉的賽道與葉森非常不同，而我們認為卻拉更適合『逆襲拳霸』發揮。看來那裏的場地也會更乾快，而馬兒已在乾快地上證明實力。」

今仗其餘七匹參賽馬之中，有四匹由岳本賢的父親岳伯仁訓練，其中以料將成為熱門的「切利尼」最受注目，有力助岳伯仁第十八度揚威這項在卻拉舉行的經典一級賽。

「切利尼」5月角逐車士達銀瓶（2457米三級賽）時展現充沛長力，末段加速拋離對手輕鬆掄元。此駒上仗以熱門身分出戰今屆英國打吡，但在閘內遇上一點阻滯，最終遙遙包尾而回，其後更被宣佈為無出賽馬匹。

不過，莫雅今次未有轉策同廄的「耶誕日」（韋朗倫）、「波納異彩」（羅敦）或「大有作為」（麥當能），反而繼續選策「切利尼」，可見這匹「范高爾」的子嗣應有力走出上仗在英國打吡失利的陰霾。

岳伯仁父子今次派出的爭標主力均曾在葉森競逐今屆英國打吡，與同場另一參賽馬「威震服」的歷程截然不同。「威震服」早前被認為尚未準備好出戰英國打吡，其後幕後團隊也避免牠要應付乾快地，因而選擇避戰皇家雅士谷賽期的賽事。

