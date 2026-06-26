沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」  免費入場共享世界級賽馬、音樂與豐富禮遇

為慶祝香港特別行政區成立29周年，「香港共慶回歸賽馬日」（圖1）將於下週三（7月1日）在沙田馬場舉行。 當日市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席^，共慶回歸，並以優惠價享用指定餐廳套餐及選購指定商品，一同投入匯聚賽馬、體育及娛樂的豐富體驗。



作為夏令賽事之一，當日沙田及跑馬地馬場於下午2時開放入場，首場賽事於下午4時開始。沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」共上演十一場精彩賽事，焦點賽事包括第二班賽事「香港回歸盃」（1400米）、第三班賽事「粵港盃」（1000米）以及「香港友好協進會盃」。



張英席及譚輝智開幕表演

開幕儀式將於下午2時50分在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行。著名男高音張英席 (圖) 將隆重登場。



開幕儀式將於下午2時50分在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行。著名男高音張英席將隆重登場，在香港警察樂隊的現場伴奏與莊嚴奏樂下，以雄渾激昂的歌聲傾情獻唱國歌，為盛事揭開序幕。《中年好聲音》人氣實力唱將譚輝智亦會在開幕表演登場。

《中年好聲音》人氣實力唱將譚輝智亦會在開幕表演登場。



《中年好聲音3》唱將接力演出

同樣來自《中年好聲音》的實力唱將顏志恒及龍婷將於賽事期間在沙田馬場公眾席投注大堂「好賞食」樓下的舞台接力獻唱經典金曲，與現場觀眾共慶回歸。



同樣來自《中年好聲音》的實力唱將顏志恒及龍婷 (圖) 將於賽事期間在沙田馬場公眾席投注大堂「好賞食」樓下的舞台接力獻唱經典金曲，與現場觀眾共慶回歸。

同樣來自《中年好聲音》的實力唱將顏志恒 (圖) 及龍婷將於賽事期間在沙田馬場公眾席投注大堂「好賞食」樓下的舞台接力獻唱經典金曲，與現場觀眾共慶回歸。

「沙田馬場日日賞」及打卡挑戰

慶祝香港回歸，「沙田馬場日日賞」額外加碼71份特別獎品，首71名提交正確答案的參加者可獲指定連鎖運動品牌價值港幣$300電子購物禮券一張，其後500名可獲指定「賽馬小聯萌 - 護目鏡」掛飾一隻。進入沙田馬場範圍即可參與遊戲，打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定豐富獎品。@



公眾人士親臨沙田馬場，拍下現場精彩時刻，上載至Instagram限時動態或帖文及標註HKJC Community（@hkjc_community）帳號，並把截圖透過Instagram私人訊息傳送至HKJC Community帳號，即有機會獲贈指定港幣$100之沙田馬場煞科日（只限7月12日沙田馬場使用）電子餐飲禮券*（名額：30位）。

「馬上尋寶」大抽獎

活動於2026年5月15日至7月15日舉行，在指定地點成功收集電子印花將有機會參加抽獎。參加者每收集 1 個印花，即有 1 次抽獎機會。收集 2 個印花，即有 2 次抽獎機會，如此類推。參加者有機會參加抽獎贏取價值約港幣$40,000的指定足金金球（名額：5位），詳情請參閱活動主題網頁。+

活動於2026年5月15日至7月15日舉行，在指定地點成功收集電子印花將有機會參加抽獎。參加者每收集 1 個印花，即有 1 次抽獎機會。收集 2 個印花，即有 2 次抽獎機會，如此類推。參加者有機會參加抽獎贏取價值約港幣$40,000的指定足金金球（名額：5位），詳情請參閱活動主題網頁。

餐飲及商品優惠

沙田馬場「百勝廳」推出限時優惠﹕凡預訂「百勝廳」四人或以上餐桌的客人，即可以71折優惠品嚐指定粵式招牌自選套餐（圖7），市民可提前透過訂座網頁預約。當晚7時後，公眾席「好賞食」之指定餐飲套餐均以7折發售，詳情請參考活動主題網頁。



賽事當日「馬場有禮」門市特別推出限時優惠：指定產品以驚喜價港幣$71發售；購買指定主題精品可享7折優惠。#

沙田馬場「百勝廳」推出限時優惠﹕凡預訂「百勝廳」四人或以上餐桌的客人，即可以71折優惠品嚐指定粵式招牌自選套餐



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入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。查詢請致電香港賽馬會熱線1817或活動網頁。



^指定收費地點除外。



@活動受條款及細則約束，詳情請參閱活動主題網頁。



*參加作品截止時間為7月1日晚上11時59分。得獎者將於7月3日晚上10時前公布。



+圖片只供參考，與獎品真實外貌及顔色可能有差異。推廣生意的競賽牌照號碼：61391-4（只適用於抽獎），詳情請參閱活動主題網頁。



#優惠不適用於公價﹑寄售及特價產品。