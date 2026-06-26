阿根廷明星賽馬日隆重登場　「今宵情」爭衞冕成焦點

阿根廷馬壇盛會明星賽馬日將於香港時間6月28日（星期日）上午在聖艾斯圖馬場矚目舉行，包括香港賽馬會將即時轉播三場首度列為全球匯合彩池賽事的草地一級賽來港。



當日的重頭戲當數明星經典賽（2000米一級賽），今屆賽事共有九匹賽駒參戰，其中多達五駒曾奪一級賽冠軍，而力爭衛冕的「今宵情」更是最備受矚目一駒，替這場萬眾期待的大賽帶來不少話題。



「今宵情」自從去年攻下這項一級賽後僅出賽四次，其中兩仗於去年下半年上陣，包括10月在巴西角逐拉丁美洲大賽（2000米一級賽），僅得第七名。



不過，「今宵情」今季的進度十分理想，先於4月以悅目姿態跑獲亞軍，繼而於上月以勁勢攻下阿根廷錦標（2000米一級賽，泥地）。



「今宵情」雖然近況勇銳，但爭勝的最大疑慮是能否駕馭草地賽道，畢竟這匹四歲佳駟迄今僅曾兩次角逐草地賽，其中一次便是去年在拉丁美洲大賽取得第七名，但牠也曾在一場草地一級賽中跑獲亞軍。



今次有力阻止「今宵情」衛冕的佳駟包括「鬥士頭盔」及「真誠男」。「鬥士頭盔」上仗在秘魯角逐今屆拉丁美洲大賽，憑亮眼表現跑入季席；「真誠男」則於上月在一項2400米一級賽中跑獲季軍，今仗將縮程上陣。



同樣有力爭標的還有「鯰魚效應」。此駒曾於2024年在聖艾斯圖的草地賽道上摘下此賽桂冠，上仗揚威一項1800米二級賽後將挾佳態迎戰今仗。此外，應屆賽馬會大賽（2000米一級賽）盟主「皇家威嚴」也不容忽視。



其餘參賽馬匹還有「儀表瑰雄」、「大刀貴族」、「一放擊敵」及「風情男兒」。



除了明星經典賽外，聖艾斯圖馬場當天也會上演明星一哩賽（1600米）及明星雌馬賽（1800米）兩項一級賽。

「大地神明」成擂台躉

明星一哩賽的擂台躉或許是「大地神明」。這匹阿根廷應屆最佳一哩馬已多次揚威一級賽，但自去年11月及12月接連摘下一級賽桂冠後，今年仍未嘗一勝，上仗角逐美洲大賽（1600米一級賽，泥地）時更只得第八名，今次必須交出脫胎換骨的表現方有力問鼎冠軍。



「駕駛樂」及「午後天陰」在美洲大賽一役均遠勝「大地神明」，分別跑獲冠軍及季軍，今仗牠們依然有不俗勝望。此外，曾於2024年在明星一哩賽中獲得平頭冠軍的「洋基主場」及「詼諧忍者」也會再度參賽，力求重溫奪冠美夢。



今仗有力爭標的參賽馬還有「青春輕狂」，這匹曾榮膺阿根廷最佳兩歲馬的良駒近況大勇，近三仗接連攻下分級賽。除了上述各駒外，「大教堂山」、「多數贏」、「老牌波特」、「宏大峽谷」及「情之所鍾」也將列陣此賽。



至於明星雌馬賽，三歲馬「嬌魅力」似成為焦點所在。這匹冠軍級佳駟去年在這個賽日揚威一項只供兩歲雌馬參加的1600米泥地一級賽，雖然上仗出戰一項2200米一級賽時僅得第四名，但也許情有可原。



「嬌魅力」今仗的勁敵包括上月在一項1600米一級賽中包辦前三名的「印州糖果」、「巴西森巴」及「夢倩女」，而在該仗居較後位置衝線的「維城小路」、「夜深時」及「新耀星」等賽駒也會加入戰團。



其餘參賽馬匹還有「誠心禱告」、「人民之家」、「畫壇才女」、「丘堡古城」及「傲飛天」。



馬會將於週日（6月28日）即時轉播明星賽馬日的三場一級賽來港。明星一哩賽（1600米）編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間早上五時五十分開跑；明星雌馬賽（1800米）編為海外賽事第一組第二場，將於香港時間早上六時三十分開跑；而明星經典賽（2000米）編為海外賽事第一組第三場，將於香港時間早上七時十分開跑。