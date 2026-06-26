王宗彦：巫顯東騎「自強不息」征韓

23/24年文家良練馬師賽馬團體名下的「朗日自強」上月二十七日在谷草千二米取得在港第二場頭馬，馬主經理人王宗彥今日中午相約一眾馬主團體成員，前往香港遊艇會設慶功宴，功臣文家良及梁家俊都獲邀出席，大家開心聚會一番，並答謝文家良的悉心訓練及梁家俊的出色發揮。各團體成員都希望「朗日自強」健健康康，繼續交出好成績。

王宗彥對賽馬充滿熱情，個人養有「自強不息」、「君子」及「隨想曲」三駒；另有團體馬「朗日自強」、「良駒好友」、「勝多多」等駒，對賽馬運動甚為投入。

文家良訓練的「自強不息」，季初配周俊樂遠征韓國，勝出泥地千二米的韓國短途錦標， 成功為香港爭光，此馬已報名衞冕此賽。

其中由文家良訓練的「自強不息」，季初配周俊樂遠征韓國，勝出泥地千二米的韓國短途錦標， 成功為香港爭光，此馬已報名衞冕此賽。

王宗彥受訪時說：「『自強不息』 已報名衛冕韓國短途錦標，如果獲得邀請可以成行的話，牠將夥拍巫顯東遠征韓國。由於這場韓國賽事與沙田開鑼日的日子相同，騎師比較繁忙，因此我們搵了東東策騎。」

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陳嘉甜