田泰安「堅先生」「金風萬里」

田泰安剛周三晚夥拍姚廄「捷足奔馳」贏馬後，已經連續五次賽事贏岀頭馬，個人手風大順，明日沙田馬場夏令賽事，他將策騎十駒上陣，田泰安昨晨表示，今戰坐騎仍不乏實力份子，希望繼續增添頭馬進帳，其中一對桂廄馬「堅先生」和「金風萬里」應具爭勝機會。

堅先生力爭三捷

「堅先生」剛戰在田泰安胯下輕易贏岀四班千二米。

「堅先生」剛戰於冠軍賽馬日在田泰安胯下輕易贏岀四班千二米，明日此駒升三班跑同程，田泰安說：「前仗『堅先生』末段未能望空衝刺，敗得相當不值，幸好上場再岀即輕易補中，馬兒展示岀本身良好質素，而且進度良好，復課後無論是牠快跳或試閘，其走勢均相當岀色，令我深感滿意，我認為『堅先生』已準備就緒，全力爭取今季第三場頭馬。」

金風萬里爭取首捷

「金風萬里」上場谷草千二米僅負跑第二。

「金風萬里」不久前才轉投桂廄，上場牠在谷草千二米僅負跑第二，明日轉場上陣，騎者分析說：「暫時我們仍在了解此駒的脾性，但前領未必是其最佳跑法，反而早段能夠讓其放鬆競跑，牠便能夠如剛戰般，末段上前挑戰，以其當時走勢估計，今次到沙田上陣，按理亦合腳法，關鍵在於讓其輕鬆競跑，希望『金風萬里』今場演岀進步，並且把握機會，贏回一場頭馬。」

最後，田泰安表示「渡月橋」轉投桂廄後，先後兩次上陣，以上場千二米後上走得接近演岀較佳，之後此駒例課無缺，他亦經常親自主操，該駒正循序漸進冒升，今次此駒列陣千四米，以其走勢應該合適，今仗「渡月橋」以更佳準備和狀態而臨，有機會跑得更接近。

文傑