「財富非凡」贏馬 GM葉蒨文有斬獲

「非凡豪傑」及「財富非凡」馬主袁志堅（Michael Yuen)於六月份生日，由他和太太陳玉英(Ellen Chan) 一起養有的「財富非凡」昨晚谷草勝出第三場四班一哩，成功為袁志堅補祝生日。賽後袁氏伉儷更邀請好友藝人Sophie葉蒨文與GM曾展望一起拉頭馬，分享勝利喜悅。

「非凡豪傑」及「財富非凡」馬主袁志堅（Michael Yuen)於六月份生日，由他和太太陳玉英(Ellen Chan) 一起養有的「財富非凡」昨晚谷草勝出第三場四班一哩。相片來源：「非凡」系馬主袁志堅提供

袁志堅分享了他和太太、GM、葉蒨文四人於馬主廂房內的開心合照；相中所見，GM手拿彩票，支持好友的「財富非凡」，有頭馬拉兼有斬獲，相信是這對情侶一次難忘的拍拖體驗。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜