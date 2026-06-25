「財富非凡」贏馬 GM葉蒨文有斬獲
更新時間：14:13 2026-06-25 HKT
發佈時間：14:13 2026-06-25 HKT
發佈時間：14:13 2026-06-25 HKT
「非凡豪傑」及「財富非凡」馬主袁志堅（Michael Yuen)於六月份生日，由他和太太陳玉英(Ellen Chan) 一起養有的「財富非凡」昨晚谷草勝出第三場四班一哩，成功為袁志堅補祝生日。賽後袁氏伉儷更邀請好友藝人Sophie葉蒨文與GM曾展望一起拉頭馬，分享勝利喜悅。
袁志堅分享了他和太太、GM、葉蒨文四人於馬主廂房內的開心合照；相中所見，GM手拿彩票，支持好友的「財富非凡」，有頭馬拉兼有斬獲，相信是這對情侶一次難忘的拍拖體驗。
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陳嘉甜
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