馬王之爭│嘉應鬥浪勇 世界級盛事

由馬會主辦的「冠軍人馬頒獎禮」是一年一度的馬壇加體壇盛事，旨在表揚在過去一個年度馬季，在各範疇上表現最出色的人和馬，好比是「馬壇奧斯卡」。今屆的頒獎禮會於7月10日晚上假座香港瑰麗酒店舉行，馬壇重量級人馬屆時會雲集現場，見證每個獎項得望的誕生。為隆重其事，馬會今晚剛在快活谷馬場的第三場賽事後，由行政總裁應家柏率領高層人士，並邀得馬會「馬年大使」郭富城到場，主持公布各獎項候選名單的儀式。

一如以往，最矚目的競爭是「香港馬王」這至尊榮譽，究竟花落誰家，而今年的候選馬匹尤其厲害，兩匹主角不止為香港馬壇巨星，同是也是國際馬壇的頂尖賽駒，令今屆「香港馬王」之爭，有如選出世界馬王。

兩匹候選主角，一為國際評分最高的「嘉應高昇」，一為全球史上最高獎金賽駒「浪漫勇士」，前駒是現任香港馬王，後駒是前屆香港馬王，是名副其實的「馬王對馬王」，堪稱是史上最強的一次對決。

比較今個馬季的戰功，由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」與屬於沈集成麾下的「浪漫勇士」，可謂難分軒轅。前駒在短途賽事連續兩季8戰8勝，後駒取得出道以內首次全季不敗的成績，在中長途賽事6戰所向無敵。

五歲的「嘉應高昇」如日中天，季內主要成就包括︰打破「精英大師」17連勝的香港紀錄，並推高至20連勝；攻下全球總獎金最高草地賽事澳洲珠穆朗瑪峰錦標；蟬聯香港短途錦標；接連兩季包辦「速度系列」三冠；兩破田草1200米最快時間、改寫田草1400米最快時間。

「嘉應高昇」

八歲的「浪漫勇士」老而彌堅，季內主要成就包括︰破自身紀錄連續四年贏出香港盃；破自身紀錄第四度贏出女皇盃；成為香港賽馬史上，第三匹能一季之內包辦董事盃、香港金盃、冠軍遮打盃封「長途三冠王」的良駒；一級賽勝仗增至15場，是香港賽馬史上最多。

「浪漫勇士」

三獎項無競爭成定局

「嘉應高昇」與「浪漫勇士」的馬王之爭，有待分曉。「冠軍人馬頒獎禮」當晚，另會頒發「最佳短途馬」、「最佳一哩馬」、「最佳中距離馬」、「最佳長途馬」、「最佳四歲馬」、「最佳新馬」這另外六個獎項。「嘉應高昇」已在無對手的情況下，奪得「最佳短途馬」，而「浪漫勇士」也是在無對手的情況下，奪得「最佳中距離馬」、「最佳長途馬」兩個獎項。