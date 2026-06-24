馬場密探048｜「財富非凡」在港首捷

巫偉傑馬房的「財富非凡」，剛戰在谷草一六五○米拼得接近，從而試準性能後，今晚再跑同程且排好檔，終於在華將何澤堯胯下取得在港首捷，並為早前生日的馬主補祝生日。

「財富非凡」馬主袁志堅和太太陳玉英賽後接受訪問，袁志堅說：「『財富非凡』十分叻仔，在六月份可以交出頭馬，為自己賀生日，可以說是雙喜臨門。賽前我們已經對『財富非凡』有信心，因為今場排二檔好跑，之前試過兩次跑谷草一六五○米，已經有一定經驗，今場賽前狀態充足，練馬師巫偉傑訓練得很好，居功至偉，何澤堯依足策騎指示，發揮出色。」

袁太陳玉英說：「我對『財富非凡』的期望是希望馬兒健健康康，繼續進步，牠的情緒表現越來越淡定，練馬師巫偉傑調教得非常好。」