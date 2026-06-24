Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「財富非凡」在港首捷

馬圈快訊
更新時間：20:21 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:21 2026-06-24 HKT

巫偉傑馬房的「財富非凡」，剛戰在谷草一六五○米拼得接近，從而試準性能後，今晚再跑同程且排好檔，終於在華將何澤堯胯下取得在港首捷，並為早前生日的馬主補祝生日。

「財富非凡」馬主袁志堅和太太陳玉英賽後接受訪問，袁志堅說：「『財富非凡』十分叻仔，在六月份可以交出頭馬，為自己賀生日，可以說是雙喜臨門。賽前我們已經對『財富非凡』有信心，因為今場排二檔好跑，之前試過兩次跑谷草一六五○米，已經有一定經驗，今場賽前狀態充足，練馬師巫偉傑訓練得很好，居功至偉，何澤堯依足策騎指示，發揮出色。」

袁太陳玉英說：「我對『財富非凡』的期望是希望馬兒健健康康，繼續進步，牠的情緒表現越來越淡定，練馬師巫偉傑調教得非常好。」

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
9小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
6小時前
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
4小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
9小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
11小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
2026-06-23 19:00 HKT