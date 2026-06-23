霍宏聲「競駿皇者」「快樂神駒」

騎師霍宏聲上場銷假後復出，原先有四匹坐騎，可是有兩駒造不到磅而需要易配，餘下兩匹坐騎亦表現平平，不過明晚跑馬地夜賽，他將策騎七駒出賽，他表示自己已預備好迎接今次賽事，希望屆時能夠取得佳績，其中以「競駿皇者」和「快樂神駒」最具爭勝機會。

競駿皇者作戰狀態

「競駿皇者」今季在田草千二米贏馬及上名。

「競駿皇者」今季在田草千二米贏馬及上名，但其實牠上季初出即在谷草千二米爆大冷贏馬，明晚此駒再跑同程，霍宏聲說:「現年五歲的『競駿皇者』在沙田和跑馬地馬場競逐都合適，只是本身跑法較被動，牠需要具備良好狀態，加上早段正常步速配合，才能夠發揮威力，以此駒之前連番上名，最近落敗亦所負不遠的表現，馬兒應具作戰狀態，今次此駒回師谷草短途，同場不乏具前速的對手，牠應可望發揮實力，拼入前列最佳位置歸來。」

快樂神駒再跑千二

「快樂神駒」大前仗在谷草千二米跑第二。

廖廄「快樂神駒」在港上陣至今，以其在三仗前在谷草千二米跑第二演出最佳，明晚此駒再跑同程，霍宏聲說:「『快樂神駒』只是三歲，現階段以跑谷草短途最合適，剛戰此駒演出令人失望，但賽後牠獲得足夠時間恢復體力和狀態，然後再安排操練和試閘，今次出戰其上名路程，即使排檔並非理想，但牠速度足夠，倘若起步後順利搶前領放，得以發揮本身速度，『快樂神駒』有望走入前列。」

最後，霍宏聲表示早前曾策騎羅廄「馬力」上陣，對其脾性有一定了解，雖然今仗牠跑一千米，排在十一檔較蝕底，但牠向來以後上爭勝，對其影響相對較低，最重要是早段馬兒需要穩定走勢，避免搶口上前，「馬力」便有望在末段發勁上前挑戰，爭取最佳成績。

文傑