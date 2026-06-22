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田泰安「捷足奔馳」「紫辰之星」

馬圈快訊
更新時間：18:31 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-22 HKT

田泰安昨日策騎「逍遙騎士」贏出其季內第四十二場頭馬，連贏四個賽馬日，手風正順；周三晚谷草賽事，他騎足九場，屆時又有機會增添頭馬進帳。今晨田泰安收操後表示，希望在煞科前多贏幾場頭馬；今戰坐騎實力不弱，其中兩匹新勝馬「捷足奔馳」和「紫辰之星」應最具爭勝機會。

捷足奔騰路合態勇

「捷足奔馳」上仗谷草同程在田泰安胯下，以三個多馬位彈甩對手贏馬。
「捷足奔馳」上仗谷草同程在田泰安胯下，以三個多馬位彈甩對手贏馬。

出爭第一場五班二千二百米的「捷足奔騰」，上仗競逐谷草同程，在田泰安胯下採用中段發力跑法，結果愈走愈勁，以三個多馬位彈甩對手贏馬；周三晚人馬再來，田泰安說：「上仗『捷足奔馳』贏在戰略運用成功，但末段走勢之勁，證明牠確具良好長力；初次贏馬後，將有助提升其自信心，即使今仗負磅較上仗多六磅，仍有機會憑路合和態勇之利克服阻力。至於是否採用同一戰術，則要與姚本輝研究後，再視乎臨場形勢決定。」

紫辰之星爭取連捷

「紫辰之星」上仗在同程壓倒「泰力」贏馬。
「紫辰之星」上仗在同程壓倒「泰力」贏馬。

列陣第九場三班一哩的韋廄「紫辰之星」，上仗在同程壓倒「泰力」贏馬，田泰安分析今仗機會時說：「早前我替『紫辰之星』在從化試閘，牠輕易後上跑第二名，走勢令我感到滿意；上仗牠以良好姿態和時間贏馬，今次續以佳態迎戰，未嘗不可爭取連捷。」

文傑

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