馬場密探048｜「美麗同享」衛冕精英碟

今日第九場為千八米三級賽精英碟，也是本季最後一場級際賽，東廄派出三駒上陣，結果由莫雷拉策騎的上季此賽盟主「美麗同享」，終點前力壓「光年魅力」贏馬，成功衛冕。

翻查紀錄，莫雷拉對上一次替告東尼贏馬，已數到2022年五月廿二日的「錶之五知」，距今已逾四年；今仗「美麗同享」勝出精英碟，也是莫雷拉季內首度在港勝出級際賽。

賽後莫雷拉說：「賽前我所得的消息是『美麗同享』並不容易駕馭，但牠在我胯下走勢暢順，只是在八百米左右、步速轉慢的時候，其頭部有所幌動，幸好不久便隨即可糾正。大約三百米左右，我已認為牠可奠定勝局，在此我衷心感謝告東尼和馬主的支持，令我再次贏出三級賽。」

「美麗同享」馬主郭浩泉說：「『美麗同享』以九歲之齡勝出級際賽，證明戰鬥力仍在，故暫時不會安排其退役，下季仍會出賽。我希望牠下季能以十歲之齡勝出級際賽，如果真的成事便非常難得。」

按下圖睇更多相片：