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馬場密探048｜「包裝明將」騎練齊起孖

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-21 HKT

今日沙田第三場四班千二米，游廄的初岀馬「祥勝鷹駒」被捧成大熱門，可是該駒直路上一度抛離對手數馬位，但終點前突然力弱，被姚本輝馬房的「包裝明將」越過，只能屈居第二，姚廄和當家見習騎師袁幸堯雙雙起孖。

賽後姚本輝說：「『 包裝明將』一度被『祥勝鷹駒』追過，我要讚一讚袁幸堯，她記得我的說話，我對她說，一定要珍惜機會，千萬不要放棄，最終『包裝明將』在袁幸堯鍥而不捨的鞭策下反先對手取勝，袁幸堯的發揮恰到好處 。她暫時所贏的馬，大多數擺前走，希望她日後的騎功繼續提升，跑中置或後上馬都有好表現。至於『包裝明將』在進步之中，跑千二、千四及千六米均合，尚有進步空間。」

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