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馬場密探048｜「順善寶」順利取勝

馬圈快訊
更新時間：17:19 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:19 2026-06-21 HKT

方廄的「順善寶」上仗力拼僅負，季內第三度得亞軍，今日繼續配莫雷拉跑同程，直路初已岀頭，並且率先衝過終點，取得其在港和轉投方廄後首場頭馬。方嘉柏今季頭馬數字達至六十三場。

練馬師方嘉柏在第二場的「順善寶」在莫雷拉胯下取得季內第六十三場頭馬，進一步拋離排第二三位的廖康銘和沈集成。

賽後方嘉柏說：「『順善寶』陣上表現向來準繩，多次表現接近，牠絕對值得這一場頭馬。今場末段五十米，對我來講說非常漫長，幸好馬兒最終順利取勝。開縫眼罩對『順善寶』向發揮有正面的作用，希望牠取勝後，能夠學習文靜放鬆去競跑。」

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