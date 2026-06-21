馬場密探048｜「極速神影」挫大熱極速開齋

今日頭場四班一千賽事，由姚本輝訓練的「極速神影」配女見習騎師袁幸堯取勝，殺敗大熱門「致力之城」。「極速神影」由星島新聞集團主席蔡加讚及影星甄子丹所擁有，兩人未克入場，由騎練代拉頭馬。三歲的「極速神影」之前在港兩戰獲季殿各一，跑至第三仗即打開在港勝門，前景應可看俏。

賽後姚本輝說：「『極速神影』是一匹早熟馬，今仗跑一千米路程合適，但排二檔非直路賽的理想檔位，所以我都有點擔心，幸好袁幸堯騎慣騎熟，且三歲馬仍在進步中，結果順利取勝。我希望此馬加分後，可以繼續贏；至於季內會否再上陣，則要看賽程而定。」

過往蔡加讚與甄子丹曾養過一匹「宇宙車神」，於2016年開始服役，並在前練馬師大摩訓練下在港三勝頭馬。

而頭場賽事結束後，一度亮起燈號，研訊「贏得自在」的出閘問題，最後裁定該駒獲公平出閘，第二場開跑時間則因此稍為延遲。