艾兆禮「源好運」「翠紅」

艾兆禮早前因不小心策騎被罰停賽三日，將於明日復出，他表示停賽期間，與家人一同前往越南度假。如今「充電」完畢，已準備好復出上陣，在馬季餘下時間，將會全力爭取最佳成績。至於今戰坐騎，艾兆禮認為多駒都實力不俗，其中以一對廖廄馬「源好運」和「翠紅」最具爭勝機會。

源好運爭取首捷

「源好運」至今只取得一席亞軍，尚未贏出頭馬。

「源好運」自上季服役開始，經常被捧成熱門，可是至今只取得一席亞軍，尚未贏出頭馬，不過今次牠列陣第三場四班千二米，艾兆禮認為有望演出進步。「『源好運』今季只是三歲，仍需要時間成熟進步，但其實牠陣上表現並不差，每仗均後上走得接近，反映質素良好。上場拼搏之後，牠復課操練正常，其間兩度戴眼罩試閘，都能交出良好走勢，所以今次回師季初上名的千二米，自然亦戴眼罩出賽，希望有助競賽時更為集中，並能發揮出應有潛質，爭取在港首場頭馬。」他說。

翠紅增程千四

「翠紅」今季大熟大勇，先後取得三冠兩亞。

「翠紅」今季大熟大勇，先後取得三冠兩亞，明日增程跑千四米，艾兆禮說：「此駒今季長期演出穩定，縱使上仗競逐三級賽未能上名，但早段留後之下，直路上能追回不少失地，過終點時只落後頭馬兩個多馬位，演出仍是不差。按牠前兩仗跑千二米的走勢推算，今次增長二百米絕對合適，冀望牠能有更佳的走勢，在末段進一步憑後勁挑戰對手，走入前列歸來。」

最後，艾兆禮表示「安帝」前仗在二千米後上贏馬，可是上場再出走勢平平，有可能是贏馬一役角逐變化場地，對其特別合適，又可能是上場跑千八米稍為嫌短。今次「安帝」回師二千米，賽前準備充足，希望能跑出水準，倘若臨場場地受天雨影響而起變化，將有助提升爭勝機會。

文傑