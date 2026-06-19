希威森「怡昌奇兵」「總統輝煌」

周日沙田夏令賽事，希威森將有六匹坐騎列陣，今季他暫時累積廿五場頭馬，較上季的廿九場少；騎者坦言對成績未盡滿意，胯下坐騎上名次數偏多，卻未能順利贏馬，因而影響了頭馬數字，他希望在馬季餘下時間全力以赴，爭取更多頭馬，尤其最近個多月未有頭馬進帳，希望可打破悶局。今期坐騎之中，「怡昌奇兵」和「總統輝煌」將是主要的爭勝籌碼。

怡昌奇兵爭取首捷

「怡昌奇兵」自季中轉投桂福特馬房後，至今四戰得兩亞一殿。

出爭第二場五班千四米的「怡昌奇兵」，自季中轉投桂福特馬房後，至今四戰得兩亞一殿；周日續跑千四米，希威森說：「前仗『怡昌奇兵』尚在千四米僅以短馬頭位不敵對手跑第二，上仗再跑表現卻令人失望，但賽後其操練如常，我亦曾在晨課其間策騎牠操練，馬兒走勢暢順，健康並無不妥，而且狀態不弱。今次再跑上名路程，希望牠臨場發揮出應有水準，可全力收復失地，爭取在港及轉倉後首場頭馬。」

總統輝煌有力爭勝

「總統輝煌」前仗曾在千四米跑獲殿軍。

列陣第六場四班千四米的沈廄「總統輝煌」，前仗曾在千四米跑獲殿軍，周日再跑同程，希威森說；「『總統輝煌』質素尚新，但已在陣上曾跑得接近，相信多操多跑下，表現將愈來愈好；早前我重新過檔替其試泥閘，早段留守後列，直路上輕鬆後上跑第三，走勢令我滿意，今戰牠應以良好狀態上陣，倘若維持進度，便有機會走得接近，甚至有力爭取勝利。」

此外，希威森表示出戰第五場四班千六米的「金駒永騰」，早前在其胯下試泥閘跑第二，表現不俗，顯然狀態正在冒升；雖然過往牠只曾在谷草和泥地賽上名，但既然尚未在港贏馬，嘗試在田草賽事上陣或可以帶來突破，何況同場具同程賽績的對手不多，若臨場發揮得好，可望走入前列。

文傑