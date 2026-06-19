劉業強因一事暫未能捐血

鄉議局主席劉業強議員熱愛賽馬，和家人多年來在港引入不少馬，現時是「鐵甲驌龍」、團體馬「量子力奇」及「昇龍戰駒」的馬主。香港紅十字會剛周三在立法會綜合大樓設立流動捐血站，呼籲議員、議員助理及秘書處職員一起參與捐血活動。劉業強原本也打算盡一分力捐血，但填完表格、經紅十字會職員細心查詢後，才發現因為上月底他曾到加拿大參加女兒的大學畢業禮，因外遊關係，暫時未符合捐血資格。

劉業強說：「雖然我這次『不合格』有些遺憾，但我依然想呼籲大家踴躍支持！千萬不要低估自己的力量，捐血這件有意義的大事，正是由無數個普通人的參與拼湊而成的。如果你身體健康、符合條件，請代替今天未能捐血的我，挽起袖子、伸出援手。你的舉手之勞，真的可以拯救一個生命、一個家庭。」

（相片來源：劉業強Facebook）

陳嘉甜

