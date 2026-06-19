廖康銘分享生力軍操練
更新時間：12:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：12:35 2026-06-19 HKT
今季廖康銘是豐收的一季，憑「白鷺金剛」首奪打吡；又以「祝願」捧走一級賽，現時目標是全力爭取冠軍。
日前廖康銘在其社交平台分享了一批L字布馬在奧運馬房沙地練習場踱步的情況，其中包括「神駒」系馬主余國賢的一對新兵L511及L512，廖康銘在短片中寫上Welcome BB，顯然對這一批生力軍未來的前景抱有樂觀的態度，練者希望各駒進度理想，將來能為馬房爭取好成績。
當廖康銘被問及首奪香港冠軍練馬師榮銜的機會時，他表示自己仍在爭標行列中，可是其手上有很多年輕賽駒與新馬不會於今季上陣，他會盡量把握旗下馬匹，盡力爭取更多頭馬，做好眼前的工作。
陳嘉甜
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