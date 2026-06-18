英聯邦盃「各司其職」冀破「水都艷日」短途賽全勝強勢

皇家雅士谷賽期將於週五（6月19日）迎來第四天賽事。當天將會舉行兩項一級賽，率先上演的英聯邦盃（1200米）將雲集二十二匹短途佳駟同場較勁，其中「水都艷日」廣獲視為奪標的大熱門。



今屆賽事繼續吸引了來自多個地區的三歲短途佳駟參賽，牠們均希望嘗試終止「水都艷日」連勝五場1000米至1200米短途賽的走勢。然而，從「水都艷日」上月在希鐸以輕描淡寫的姿態揚威沙迪里錦標（1200米二級賽）的表現看來，對手要擊敗牠恐怕並非易事。



父系出自「星光俠」的「水都艷日」由伯特訓練，此前只曾一次在雅士谷上陣，於去年兩歲時擊敗十六匹同齡對手，揚威同場同程的三級賽奧爾巴尼錦標。這無疑也是牠今仗繼續夥拍李奇豐爭標的一大利好因素。



伯特說：「馬兒的表現好得難以置信，做任何事都顯得很從容。牠跑畢希鐸一戰後恢復得很好。牠是一匹超級明星，因此我們對揚威雅士谷充滿信心。」



「各司其職」是今仗另一值得關注的焦點賽駒。此駒上仗在希鐸作賽時一直望空，約四百米處取得領先，但末段被「水都艷日」超越，最終以三個馬位之差取得亞軍。「各司其職」今仗改由杜俊誠主轡，預計會較上仗更遲發力衝刺，也有望遇上比希鐸一役更為乾快的場地，相信會有利牠爭勝。



對於莫艾誠的坐騎「流金美駿」來說，快地也是一大爭勝優勢，而從牠的血統來看，今仗縮程角逐短途賽也適合發揮。「流金美駿」上月在巴黎隆尚出戰法國一千堅尼（1600米一級賽）時遇上大爛地，演出乏善可陳，但今仗可望交出截然不同的表現。

岳伯仁強勢攻堅

另一方面，岳伯仁曾形容「不世絕才」是他們見過操練時速度最快的馬匹。儘管這匹將由莫雅策騎的參賽馬經歷了一些阻滯及敗仗後，似乎已失色不少，但岳伯仁對馬兒有如此高的評價，牠或許只是尚未展現出最佳水準。



岳伯仁近期保持強勢，馬房主力之外的賽駒也能交出佳作，因此今仗同樣由他訓練的「演化論」（羅敦）及「布魯塞爾」（韋朗倫）也值得重視。「演化論」今次將首次佩戴眼罩上陣，而「布魯塞爾」則會首次綁繫舌帶及佩戴面箍出賽。



美國練馬師華特曾於2021年憑「鈴兒花」贏得英聯邦盃，這位在堅蘭設廄的練馬師今年將派出「外野捕球」再逐此賽殊榮。葛威法則會派遣「文化名蹟」（巴米高）及「琪艷后」（黎景輝）參賽，希望其中一駒能成為此賽舉辦十一年以來首匹在法國服役的頭馬。



「精確」於兩歲賽季的表現甚佳，惜今年備戰在新市場舉行的英國一千堅尼（1600米一級賽）時遇上阻滯，導致牠失落該項錦標；不過岳伯仁其後迅速把「精確」的狀態提升至巔峰，而馬兒翌仗在卻拉角逐愛爾蘭一千堅尼（1600米一級賽）時也不負所望，於末段趕過步幅闊大的「純愛」，最終擊敗該匹以悅目姿態揚威英國一千堅尼的廄侶奪魁。「精確」與「純愛」將於週五舉行的另一項一級賽加冕錦標（1600米）中作第三度交鋒，精彩可期。



馬會將於週五（6月19日）即時轉播英聯邦盃賽馬日的兩項一級賽來港。英聯邦盃編為海外賽事第四組第二場，將於香港時間晚上十時零五分開跑；而加冕錦標編為海外賽事第四組第四場，將於香港時間晚上十一時二十分開跑。