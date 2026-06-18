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雅士谷金盃：「北國風」有望捧盃

馬圈快訊
更新時間：02:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：02:30 2026-06-18 HKT

今日英國皇家雅士谷賽期第三天賽事，將編排英國最高榮譽長途大賽雅士谷金盃，今屆賽事將有十一駒上陣，以近績突出的「北國風」、「威儀」和「漁利盡收」三駒最具爭勝機會。

岳伯仁馬房「北國風」自去年七月至今五戰全勝，包括贏出古活盃和聖烈治錦標兩場一級賽，岳伯仁談論到其機會時說：「我們已為『北國風』做足準備迎戰，對其目前狀態十分滿意，不過牠能否應付金盃約四千米路程，大概要跑過後才有答案。不過此馬擁有勝任大長途賽事的特質，牠是一匹相當放鬆的賽駒，今年牠勝出的兩場頭馬，都在出頭後放鬆競逐，等待對手挑戰後，再發力擊敗牠們。」

另一方面，韋利安近期手風甚順，自上周三至今已贏出八場頭馬，但如果他旗下的「威儀」能贏出雅士谷金盃，肯定是今年最重要的勝利；此馬在去年聖烈治錦標僅以頸位不敵「北國風」。今仗「威儀」鞍上人杜以晨說：「『威儀』是我在整個雅士谷賽期的最大希望，現時我感到相當興奮，牠目前狀態勇銳，最重要是仍在進步中，即使陣上有時犯錯，亦有力交出成績，我十分期待此賽來臨。」

至於上屆冠軍「漁利盡收」，今季未嘗上陣，今戰休後初出即要應付大長途賽，將是其一大考驗；不過，上屆賽事牠以七個馬位大勝對手，其後再跑兩仗亦順利贏馬，包括去年十月贏出英國冠軍長途盃，所以也是今仗的爭勝分子。

文傑

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