馬場浮世繪｜雅士谷賽期首日兩大騎師犯規 莫雅蘇銘倫被罰三及八日
更新時間：18:31 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-17 HKT
發佈時間：18:31 2026-06-17 HKT
昨(16/6)日英國皇家雅士谷首天舉行的聖詹姆士皇宮錦標，由大熱門馬「劇烈氣象」僅以短馬頭位擊敗「雪嶽區」勝出，不過後駒騎師莫雅因被指座騎出閘後，與「劇烈氣象」和「紐約熱話」觸碰時，沒有全力糾正座騎，經過研訊後裁定不小心策騎，判罰其停賽三日。
另外，策騎同樣是岳伯仁馬房的「波多黎島」跑包尾的騎師蘇銘倫，更被指他策騎該駒貼欄領放，但入直路之際刻意將座騎移出內欄位置，不但令其在外惻競跑的「藍力氣」亦同樣失位移往外疊，同時亦讓出內欄空位，令沿內欄競跑的廄侶「雪嶽區」的形勢更有利，最後該駒包尾而回，蘇銘倫亦被判罰停賽八日，可謂損失慘重。
文傑
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