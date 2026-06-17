雅士谷周四重頭戲 各大陣營旗下長途佳駟強攻金盃

皇家雅士谷賽期將於週四（6月18日）迎來第三天賽事。兩大頂尖馬房將於當天正面交鋒，各自派出旗下的長途佳駟競逐雅士谷金盃（3991米一級賽），盼能在這項歷史悠久的長途大賽中奪標而回。



岳伯仁及練馬父子檔高仕登及高素德過往合共十四度勝出這項享負盛名的賽事，包括在近十屆賽事合共取得八次冠軍。這兩大陣營今次同樣會派出精銳參賽，其中岳伯仁會派遣「北國風」上陣，而高仕登父子則寄望能憑上屆盟主「漁利盡收」再度捧盃。



現年八歲的「漁利盡收」曾於去年10月在雅士谷勝出一項一級賽，其後便一直休賽至今仗復出，看來必須克服年齡及欠缺熱身的考驗，才有望衛冕錦標。自1901年以來，僅得四屆盟主「詩人作家」曾成功以八歲高齡摘下雅士谷金盃。



「漁利盡收」今年的狀態來得較慢，早前甚至一度未能確定能否如期參賽。練馬師高仕登解釋道：「我們原本計劃讓『漁利盡收』在沙丘園復出，但我們現在覺得馬兒狀態開始恢復過來。對於一匹八歲馬來說，要在復出首戰挑戰此賽確是一項大考驗，不過牠的狀態看來不錯。」



由於「漁利盡收」對光線較為敏感，因此操練時會佩戴造型獨特的太陽眼鏡。不過到了比賽當天，牠只會在亮相圈及於踱步前往起步點時佩戴這個配備，並於開跑前除下，相信牠的發揮不會受到影響。



相比之下，「北國風」的備戰過程則較簡單。此駒今年先後攻下兩場途程均為2800米的表列賽及三級賽，儘管奪冠表現未算特別亮眼，但練馬師岳伯仁表示把焦點都放在雅士谷金盃上。



岳伯仁表示：「我們近期逐漸加強馬兒的操練，而我十分滿意牠的狀態。我們一直認為牠很適合角逐雅士谷金盃，相信牠於跑了兩哩後便會開始發力。牠身型高大，步幅寬闊，面對任何情況都游刃有餘。牠在陣上懂得放鬆，懂得何時推進，也懂得耐心等候時機，而且氣量充沛。」

韋利安對威儀充滿信心

然而，今仗的形勢絕非上述兩駒獨大。手風正順的韋利安對麾下的「威儀」也充滿信心，他說：「馬兒目前狀態甚佳，也逐漸成熟起來。牠近兩仗角逐聖烈治錦標及約克郡金盃時均有出色發揮。我很期待。我認為牠是匹有力問鼎頂級賽事的長途佳駟，希望牠有朝一日會成為馬房的鎮倉寶。」



不過，「威儀」至今從未角逐3000米以上的途程，今次必須證明長力足以應付此程。另一賽駒「海寶馬」則曾在巴黎隆尚攻下一項3100米及一項4000米一級賽，看來途程不成問題。另一參賽馬「貼心威廉」至今上陣二十三次，僅有一仗未能跑入三甲，今次可望繼續有穩定發揮。



至於只供雌馬角逐的列普谷錦標（2392米二級賽），朱德望陣營將派出料將雙雙成為熱門的「一脈連心」及「鍍金獎賞」參賽。「一脈連心」前仗揚威一項三級賽後，翌仗在葉森舉行的英國橡樹大賽（2405米一級賽）中跑獲亞軍，無疑是陣中近績最佳的一駒。儘管牠的出賽次數尚少，但本身血統優良，看來仍有繼續進步的空間。



當天也會上演另一場分級賽漢普頓宮錦標（1993米三級賽）。岳伯仁旗下的參賽馬「意大利國」賽績優異，勢成大熱之選。



列普谷錦標（2392米二級賽）編為海外賽事第三組第三場，將於香港時間6月18日（星期四）晚上十時四十分開跑；雅士谷金盃（3991米一級賽）編為海外賽事第三組第四場，將於香港時間6月18日（星期四）晚上十一時十五分舉行；而漢普頓宮錦標（1993米三級賽）則編為海外賽事第三組第六場，將於香港時間6月19日（星期五）凌晨零時三十五分開跑。