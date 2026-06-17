網上投選「2026 投你所好 - 你最喜愛王者及騎師」
更新時間：14:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-17 HKT
香港賽馬會誠邀全港馬迷參與「2026 投你所好 - 你最喜愛王者及騎師」選舉，由即日起至7月5日（星期日）晚上11時59分，馬迷可透過官方網站投選馬匹王者及騎師，更有機會贏取豐富獎品。
歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。
候選名單如下:
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投票編號
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你最喜愛王者
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你最喜愛騎師
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1
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嘉應高昇
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艾兆禮
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2
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浪漫勇士
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巴度
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3
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其他#
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班德禮
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4
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布文
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5
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周俊樂
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6
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霍宏聲
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7
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何澤堯
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8
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奧爾民
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9
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潘頓
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10
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田泰安
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其他#
投票人士可選 “其他” 欄並填寫候選名單之外而今季曾出賽的馬匹王者或騎師。
合資格的投票的人士^均自動參加抽獎*，有機會贏取下列豐富獎品：
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頭獎 (名額 5個）
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每位各得總值港幣$5,000指定沙田馬場餐飲券
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二獎 (名額 5個）
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每位各得總值港幣$2,000指定沙田馬場餐飲券
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三獎 (名額 190 個）
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每位各得總值港幣$200指定沙田馬場餐飲券
得票最多的馬匹王者及騎師將會當選。抽獎的得獎者名單將於7月10日在星島日報、英文虎報及官方網站公佈。得獎者將於2026年7月24日或之前個別獲手機短訊通知領獎詳情。
參加抽獎者須年滿18歲，並持有效之香港身份證及香港流動電話號碼。查詢可致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽官方網站參閱投票詳情、條款及細則。
^須年滿18歲，並持有效之香港身份證及香港流動電話號碼。
*受有關條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼：61515 (只適用於抽獎）
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