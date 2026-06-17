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網上投選「2026 投你所好 - 你最喜愛王者及騎師」

馬圈快訊
更新時間：14:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-17 HKT

香港賽馬會誠邀全港馬迷參與「2026 投你所好 - 你最喜愛王者及騎師」選舉，由即日起至7月5日（星期日）晚上11時59分，馬迷可透過官方網站投選馬匹王者及騎師，更有機會贏取豐富獎品。

歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。
歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。

 
歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。

歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。
歡迎各位馬迷踴躍投票，支持您喜愛的馬匹王者及騎師角逐殊榮，共同見證「你最喜愛王者及騎師」的誕生。

 
候選名單如下:

投票編號

你最喜愛王者

你最喜愛騎師

1

嘉應高昇

艾兆禮

2

浪漫勇士

巴度

3

其他#

班德禮

4

布文

5

周俊樂

6

霍宏聲

7

何澤堯

8

奧爾民

9

潘頓

10

田泰安
 

其他#


投票人士可選 “其他” 欄並填寫候選名單之外而今季曾出賽的馬匹王者或騎師。
 
合資格的投票的人士^均自動參加抽獎*，有機會贏取下列豐富獎品：

頭獎 (名額 5

每位各得總值港幣$5,000指定沙田馬場餐飲券

二獎 (名額 5

每位各得總值港幣$2,000指定沙田馬場餐飲券

三獎 (名額 190 

每位各得總值港幣$200指定沙田馬場餐飲券

 

 

 

 

得票最多的馬匹王者及騎師將會當選。抽獎的得獎者名單將於7月10日在星島日報、英文虎報及官方網站公佈。得獎者將於2026年7月24日或之前個別獲手機短訊通知領獎詳情。
 
參加抽獎者須年滿18歲，並持有效之香港身份證及香港流動電話號碼。查詢可致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽官方網站參閱投票詳情、條款及細則。
 
^須年滿18歲，並持有效之香港身份證及香港流動電話號碼。
 
*受有關條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼：61515 (只適用於抽獎）

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