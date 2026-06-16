馬場浮世繪│德班七月讓賽配磅出爐
更新時間：16:46 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:46 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:46 2026-06-16 HKT
下月四日在南非基維爾馬場舉行的德班七月讓賽，參戰馬配磅名單已於昨日公布，由於此賽是讓賽，加上今屆賽事改制，頂磅馬負磅升至六十二公斤（約一三六磅），所以名單特別受關注。
當上屆冠軍「真王子」與及當地明星馬「再度遇見」和「八加十八」等相繼退出後，月初在金挑戰大賽跑第二的「法律顧問」，將負頂磅六十二公斤出賽。
另外，預期為今仗大熱的「主要之星」將負五十七公斤（約一二五磅），成為去年「八加十八」之後，歷來負此磅出戰的三歲馬，勢將對其爭勝構成壓力。反而年初以雌馬身分捧走好望角打呲的「願望清單」，則只負五十四點五公斤（約一二○磅），形勢十分有利。
文傑
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