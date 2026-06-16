威爾斯親王錦標：「得令星」撼「監察官」

明日為英國皇家雅士谷的次天賽期，被編為S2-4場的一級賽威爾斯親王錦標，乃全年最高水準二千米一級賽之一；即使今屆只有八駒上陣，但其中多駒曾勝一級賽或在一級賽上名，賽事水準甚高，而最受注目的是去屆冠軍「監察官」，以及近況大勇的「得令星」。

「監察官」今年踏入五歲，復出即輕易捧走杜拜草地大賽，接着再贏出一場三級賽，倘若牠能衛冕成功，將是繼九五年的Muhtarram後，另一連勝此賽的賽駒，而後駒同是由高仕登訓練。高仕登說：「隨着『監察官』累積更多出賽經驗，其競賽情緒較前穩定，上仗牠在沙丘園出賽時，全程走勢平穩，末段鞍上人布宜學要求牠加速時，即交出良好反應，表現出色。我早把此駒目標放在今仗，現時其狀態甚勇，但由於『得令星』亦在陣，令衛冕難度增加，但屆時必全力以赴。」

法國賽駒「得令星」去年贏出凱旋門大賽，今年復出後再捧走根利錦標和阿加汗四世錦標兩場一級賽，如今強勢而臨，葛威法說：「我一早以今賽作為『得令星』上半年的主要目標，牠今季贏出兩場一級賽，表現之佳令我仍感驚訝，此駒將以最佳的身體和心理狀態前往雅士谷馬場上陣。雖然此駒對上次到英國出賽時大敗，但那時牠根本未成熟，未能應付大賽要求，加上該賽形勢不利，才未能取得佳績；反而目前其正值大勇，我和馬房團隊對今次遠征謹慎處理，只要牠在亮相圈時情緒安定，便當具爭勝機會。」

文傑