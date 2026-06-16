「幸運派彩」、「燭光晚餐」及L477馬主鄭則然支持資深練馬師徐雨石，以上三匹愛駒都是交由石哥訓練。鄭則然是資深馬主，除了熱愛賽馬運動外，原來也喜歡聽歌，近期他也有留意近年TVB熱播的《中年好聲音4》。

剛周日晚《中年好聲音4》播出，其中參賽者之一鄭家聲挑戰許志安的經典名曲《翻騰》，在演出中完成高難度轉身和360度空中翻騰動作，熾熱氣氛，最終以全晚最高95分首贏MVP。鄭則然接受本報記者訪問時大讚鄭家聲表演精彩，鄭則然說：「鄭家聲的跳唱表演令人眼前一亮，我投了他一票。」早前鄭則然邀請鄭家聲入馬場，欣賞賽事， 感受賽馬刺激緊張氣氛。

陳嘉甜