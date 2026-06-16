霍宏聲收拾心情周日搏殺

近三次賽事缺陣的霍宏聲，將會於本周日沙田夏令賽復出，重新策馬出賽。日前南非騎師迪廓偉分享了他和霍宏聲的合照，相中所見，霍宏聲面露笑容，相信他已走出爺爺去世的傷痛，收拾心情。

霍宏聲的爺爺是南非殿堂級練馬師霍奧文，後者在上周三因病去世，孫兒霍宏聲返回南非處理事家，因而缺戰近三次賽事。霍宏聲的爸爸霍利時分享了在南非馬場設有悼念霍奧文的紀念牌。霍利時說：「能在父親（霍奧文）生前大部分時間效力的賽道上為他舉辦追悼會，真是太美好了。看到這麼多練馬師前來悼念，也令人感動不已。」

另一方面，霍宏聲本周日恢復策馬上陣，他暫定坐騎有千四米三級賽精英盃羅廐的「幸運有您」；希廄的「金獅大俠」；廖廄的「智多多寶」；游廄的「同心同樂」等。

霍宏（右）及南非騎師迪廓偉

寫上「霍奥文」的跑道

陳嘉甜