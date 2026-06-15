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馬場浮世繪│「名將田原」出戰凱旋門大賽

馬圈快訊
更新時間：15:25 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:25 2026-06-15 HKT

昨日日本阪神競馬場舉行的一級賽寶塚紀念賽，「名將田原」在武豐胯下衛冕成功，成為繼「金船」和「創世駒」之後，第三匹連續兩屆贏得該賽的賽駒。「名將田原」贏出該賽後，已獲資格直接參加美國育馬者盃草地大賽，與及澳洲覺士盾，不過武豐表示，該駒有更大機會遠征法國，出戰十月舉行的凱旋門大賽，猶其是牠在較軟的場地表現良好，屆時有望取得佳績。「名將田原」早便報名參加凱旋門大賽，估計稍後將正式落實遠征。

文傑

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