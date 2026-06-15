四位華將今早操馬 黃智弘操城城愛駒

本周三休戰，不少騎練都趁空檔離港出外渡假，今早沙田晨課較為淡靜，但見四位華人騎師非常勤力，一早到場緊守崗位，未有放假。

四位到場開工的騎師分別有：黃智弘操天王郭富城的「舞林寶典」（J060)及「星運少爵」(H459)；黃寶妮操「北海盜」(H233)、「澳華發發」(K467)、「嘉應奇兵」(J391)；梁家俊操「凱旋王者」(K240)；袁幸堯操「勁大威猛」(H450)，夠晒落力。

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陳嘉甜

