四位華將今早操馬 黃智弘操城城愛駒
更新時間：13:15 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:15 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:15 2026-06-15 HKT
本周三休戰，不少騎練都趁空檔離港出外渡假，今早沙田晨課較為淡靜，但見四位華人騎師非常勤力，一早到場緊守崗位，未有放假。
四位到場開工的騎師分別有：黃智弘操天王郭富城的「舞林寶典」（J060)及「星運少爵」(H459)；黃寶妮操「北海盜」(H233)、「澳華發發」(K467)、「嘉應奇兵」(J391)；梁家俊操「凱旋王者」(K240)；袁幸堯操「勁大威猛」(H450)，夠晒落力。
按下圖睇更多相片：
陳嘉甜
最Hit
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
2026-06-14 10:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
2026-06-13 22:36 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
2026-06-13 09:30 HKT