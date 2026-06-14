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「港邊小區」望名留安妮錦標史冊

馬圈快訊
更新時間：17:56 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-14 HKT

英國皇家雅士谷賽期將由周二起，一連五日在雅士谷馬場舉行，首天賽事將編排三場國際一級賽，多匹頂級賽駒會上陣，戲碼十分精彩。香港賽馬會將轉播整個賽期合共三十五場賽事，每天賽事的頭場開跑時間為晚上九時三十分，馬迷絕對不容錯過。

皇家雅士谷賽期首天賽事，第一場將是一級賽女皇安妮錦標。此賽向來是英國全年最重要的一哩大賽之一，屆時上屆冠軍「港邊小區」將嘗試成為近代史上，唯一能連勝兩屆的賽駒。練馬師游孝廉說︰「『港邊小區』的賽前操練走勢理想，上周牠在新市場馬場的七月跑道快跳，我十分滿意牠的走勢。雖然牠今年的賽前部署跟去年有別，但嚴格來說都是跑過兩場後出戰今仗，年內先在唐加士達馬場上陣，接着便來港出戰冠軍一哩賽。牠在該賽跑第三的表現出色，賽後狀態進展甚佳，將以最佳狀態出戰女皇安妮錦標。」「港邊小區」的最大勁敵，將是高多芬馬房一對馬「名演說」和「歌劇舞姿」。

游孝廉
游孝廉

至於另一場千六米一級賽聖詹姆士皇宮錦標，應屆英國、愛爾蘭和法國三國的二千堅尼盟主將同場硬碰，當中眾矢之的，將是被評為︰自「范高爾」後表現最佳的堅尼冠軍」 ─ 英國二千堅尼冠軍「劇烈氣象」。練馬師包紀耀說︰「『劇烈氣象』在堅尼贏馬姿態之佳，我也感到驚奇，賽後此駒操練表現更佳，令我感到牠的狀態和成熟程度再進一步。牠至今未嘗一敗，但我認為牠的底質未見盡，陣上演出仍會仍會愈來愈好。」

同日，另一場一級賽是英皇查理斯三世錦標。過去四屆賽事，兩屆由澳洲賽駒勝出，所以今屆澳洲馬「登天橋」即被捧成大熱門。該駒練馬師白敬雅日前訪露，「登天橋」已完成所有賽前操練，他正期待賽事來臨，以馬匹的實力，希望能夠成為另一匹贏出此賽的澳洲賽駒。

文傑

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