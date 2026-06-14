馬場浮世繪│冼文諾贏毛里裘斯堅尼大賽

巴西騎師冼文諾上月匆匆結束在西澳客串，並重返毛里裘斯，出任當地最大馬主之一Paul Foo Kune和練馬師希偉辰的主任騎師，至今已初步證明其選擇正確，昨日(6/13)這個騎練和馬主團隊，在戰神公園馬場，攜手贏出四場頭馬，包括以在當地名星馬Cumbre Vieja捧走當地二級賽毛里裘斯堅尼大賽。目前冼文諾已贏出五場頭馬，希偉辰則在練馬師成績表(以獎金計算)領先。

文傑