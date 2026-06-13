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馬場密探048｜「文明戰士」順利開齋

馬圈快訊
更新時間：18:52 2026-06-13 HKT
發佈時間：18:52 2026-06-13 HKT

今日沙田第五場四班泥地千二米，葉廄的「文明戰士」在潘頓胯下順利取得在港首場頭馬。

賽後練馬師葉楚航說：「『文明戰士』的泥地性能出色，賽前我覺得牠有一定機會，早前在泥地試閘走勢良佳，雖然今場在泥地取勝，但我覺得牠跑草地也可以應付。『文明戰士』是三歲馬，仍然非常小朋友，不懂得何時發力，布文上場跑完此馬後，對我表示馬兒十分搶口，留也留不住，今場特意叫潘頓在晨課為該駒快跳幾課，調教該駒，今場潘頓都有對我表示馬兒一度很搶口，令他都感到有少許徬徨，幸而最終能駕馭該駒，順利取勝。『文明戰士』跑完今場後，後腳被其他馬踢親有傷口，我要再觀察馬兒的情況再決定是否讓牠歇暑，或是安排牠再跑。」

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