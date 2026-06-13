Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「年年友福」今季第三捷

馬圈快訊
更新時間：18:04 2026-06-13 HKT
發佈時間：18:04 2026-06-13 HKT

今日第四場四班千八米爆岀大冷門，今季轉投沈集成馬房的「年年友福」，在末段在大外檔上前，終點前越過入閘前獨贏賠率急跌成為大熱門的「天蓬貓」，爆出四十九倍大冷贏馬，此駒今季轉投沈廄後，已先後贏得三場頭馬。

賽後馬主蘇永強說：「不少朋友以為『年年友福』只是限於跑泥地，其實此馬曾經贏過沙田，田草皆合，只要路程偏長，便合適該駒發揮。今日臨場下雨，場地鬆軟，令我對『年年友福』更添信心，因為牠很喜歡跑爛地。當初鄭俊偉提議我讓『年年友福』退役，此馬轉入沈集成馬房後，贏了三場頭馬，令我很滿意，我會讓馬兒多留一季服役。沈集成特登讓『年年友福』小休。養足精力去跑今場賽事，希望馬兒憑新鮮感去爭取好成績。」

最Hit
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
01:24
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
突發
6小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
9小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
54分鐘前
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
00:59
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
突發
4小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
12小時前
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
07:59
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
影視圈
6小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
即時中國
2026-06-12 16:32 HKT
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
即時中國
2026-06-12 07:00 HKT
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
時事熱話
8小時前