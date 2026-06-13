馬場密探048｜「年年友福」今季第三捷

今日第四場四班千八米爆岀大冷門，今季轉投沈集成馬房的「年年友福」，在末段在大外檔上前，終點前越過入閘前獨贏賠率急跌成為大熱門的「天蓬貓」，爆出四十九倍大冷贏馬，此駒今季轉投沈廄後，已先後贏得三場頭馬。

賽後馬主蘇永強說：「不少朋友以為『年年友福』只是限於跑泥地，其實此馬曾經贏過沙田，田草皆合，只要路程偏長，便合適該駒發揮。今日臨場下雨，場地鬆軟，令我對『年年友福』更添信心，因為牠很喜歡跑爛地。當初鄭俊偉提議我讓『年年友福』退役，此馬轉入沈集成馬房後，贏了三場頭馬，令我很滿意，我會讓馬兒多留一季服役。沈集成特登讓『年年友福』小休。養足精力去跑今場賽事，希望馬兒憑新鮮感去爭取好成績。」