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馬場密探048｜「賢者威楓」打開勝門

馬圈快訊
更新時間：17:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-13 HKT

騎師布浩榮在第二場策騎「鄉村樂韻」勝出後，繼而在第三場夥拍賀廄的「賢者威楓」贏馬，率先起孖而回，並以二十四分在騎師王積分表上領先。

布浩榮今午搏殺手風大順，以第二場蔡廄的「鄉村樂韻」和第三場賀廄的「賢者威楓」贏馬起孖，包辦第二口孖寶。當「賢者威楓」拉完頭馬後，布浩榮把其風鏡送給賀賢的兒子留念。

賀賢說：「『賢者威楓』曾經四度跑得第二名，比較欠運，今場終於打開在港勝利之門，我真是很開心，牠的口勁比較重，需要學習放鬆去跑，我之前部署此馬多跑千二米，牠可以跑更長的途程，跑千四至千六米亦合，我認為牠尚有進步空間，我相信牠下季會更上一層樓，至於在歇暑前會否再出賽，要看馬兒今場跑完後恢復情況而定。」

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