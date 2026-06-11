馬場浮世繪｜「冬季獅」骨折搶救無效 

岳伯仁馬房旗下，去年十二月曾來港參加香港一哩錦標的「冬季獅」，本擬在下周二英國雅士谷馬場競逐一級賽女皇安妮錦標。可是其練馬師岳伯仁透露，「冬季獅」日前操練時不幸受傷，其後證實骨折，獸醫搶救無效，最後只好人道毀滅，終年四歲。

「冬季獅」服役以來上陣十三次，生涯演出最佳是去年十月在雅士谷馬場舉行的一級賽女皇伊利沙白二世錦標跑第二。

「冬季獅」服役以來上陣十三次，生涯演出最佳是去年十月在雅士谷馬場舉行的一級賽女皇伊利沙白二世錦標跑第二。

文傑