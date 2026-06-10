馬場密探048｜「高高至高」在港首捷

今晚快活谷第二場四班一六五○米，廖廄的「高高至高」獨贏賠率在入閘前跌至二點六倍大熱門，結果在潘頓胯下克服十一檔，贏得在港首場頭馬。廖康銘目前以五十八場頭馬穩守練馬師龍虎榜第二位，落後方廄三場。

「高高至高」原本配霍宏聲，但因為他的爺爺霍奥文病重，騎者要返回南非，(霍奥文現已過身)，該駒因而易配潘頓，今晚馬兒克服十一檔及重磅，順利取勝。

賽後廖康銘說：「當我得知霍宏聲今晚不能上陣時，我立即致電潘頓，記得當天是星期六，我都很驚訝潘頓在今場沒有聘約，可以為『高高至高』執韁。馬兒今仗贏馬，仍然有周圍望，四歲馬仍有不少進步空間。」

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