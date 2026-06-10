馬場浮世繪｜霍奧文今早辭世 享年94歲

前練馬師霍利時一家今(10/6)日發出公告，內容是他們至愛的父親和祖父霍奧文，於今早因病在其退休寓所離世，終年九十四歲。他離去時所有家人都在場，包括霍利時在內的兩個兒子，他們的太太，男孫霍宏聲和孫女加露蓮等。他們希望在此感謝各界人士在此段困難時期的支持和慰問，至於霍奧文的喪禮將以私人形式進行，而稍後舉行的追思會則在適當時間公布，各界如希望致送鮮花、心意或禮物，則可考慮改以捐款馬匹福利組織Highveld Horse Care Unit。

去年三月霍奧文 (左) 獲南非政府宣布入選南非名人堂，表揚他對國家的貢獻，是歷來首位進入名人堂的馬圈人仕。

霍奧文的愛徒馬偉昌 (右) 開倉練馬時，他更經常到其馬房，提供意見及協助。

霍奧文自1954年開倉練馬，從練超過六十五年，期間曾兩度成為冠軍練馬師，贏出南非打吡八次，橡樹大賽十次。他在2019年退休後，曾撰寫個人自傳Thoroughly，其後他的愛徒馬偉昌開倉練馬，他更經常到其馬房，提供意見及協助，去年三月他獲南非政府宣布入選南非名人堂，表揚他對國家的貢獻，是歷來首位進入名人堂的馬圈人仕。

文傑

