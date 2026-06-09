莫雷拉「有情有義」「風采人生」

方嘉柏和其馬房主帥莫雷拉，於最近六個賽馬日攜手贏出十場頭馬，可謂殺得勝起。莫雷拉表示剛周日「順善寶」僅負跑第二時，感到十分失望，幸好後來「好好戀愛」贏馬，以及策騎外線坐騎「超寫意」勝出，成功起孖後，才能平復心情，希望在馬季餘下時間，能夠繼續贏得更多頭馬。至於今戰七匹坐騎，莫雷拉認為兩匹新勝馬「有情有義」和「風采人生」最具爭勝機會。

有情有義再跑勝途

「有情有義」上仗初跑谷草一六五○米即勝。

「有情有義」於季中由方嘉柏接手，先在五班贏谷草千二米，接着回到四班跑過兩場後，上仗增程跑中距離再捷，明晚馬兒再跑勝途，莫雷拉分析說：「『有情有義』今季才開始在港服役，跑過多場兼累積更多出賽經驗後，最近開始成熟進步，陣上演出亦隨之愈來愈好，上仗即使只以半馬位壓倒對手，但初跑谷草一六五○米即勝，當然有一定難度，加上贏馬姿態亦出色，所以『有情有義』今仗再跑勝途，若臨場能發揮出應有水準，仍有機會再捷。」

風采人生力爭三捷

「風采人生」最近先後在谷草一千和千二米勝出。

「風采人生」最近先後在谷草一千和千二米勝出，而且愈贏愈易，上仗更以兩個多馬位彈離對手，明晚列陣第六場四班千二米，莫雷拉說：「『風采人生』上仗所擊敗的對手並非突出，不過牠本身亦跑出水準，順利贏出今季第二場頭馬，如今牠再跑谷草千二米，較上場多負九磅，倘若在上場之後至今的兩個星期，能夠回復體力狀態，『風采人生』仍有望在此爭勝。」

此外，莫雷拉表示「銀刺勇士」上仗在田草千二米亦跑第二，演出當然理想，今次轉戰贏馬路程谷草千二米，按理爭勝機會更佳，可惜牠再排大外檔，勢將對爭勝構成壓力，希望牠屆時能夠克服困難，而能否發揮本身的速度，將成主要關鍵。

文傑