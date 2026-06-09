馬場浮世繪｜2026拍賣馬今晨亮相 羅子達表示多駒進度理想

2026香港國際馬匹拍賣會，將於下月三日傍晚在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，今（9/6）早晨課之後，國際馬匹拍賣執行經理羅子達帶領傳媒代表前往馬房，介紹將供競投的二十一匹拍賣馬。

國際馬匹拍賣執行經理羅子達 (中) 帶領傳媒代表前往馬房，介紹將供競投的二十一匹拍賣馬。

羅子達表示，由於檢疫問題，澳洲拍賣馬只能夠在上月抵港，令拍賣會延至下月才舉行，但此舉令他能夠安排兩匹澳洲兩歲馬來港，屆時岀售之後一個月便滿三歲，有充足時間適應環境和部署才上陣。至於早在一月已抵港的北半球和南非馬，則有半年時間適應香港環境，對牠們出售後到正式開操是應有幫助。他又謂今次岀售的兩匹南非馬，皆為練馬師苗禮德協助馬會搜尋和進行購入前檢查，然後在當地接受初步訓練一年，再運往英國，跟其他北半球馬一起運港。

羅子達表示，由於檢疫問題，澳洲拍賣馬只能夠在上月抵港，令拍賣會延至下月才舉行，但此舉令他能夠安排兩匹澳洲兩歲馬來港，屆時岀售之後一個月便滿三歲，有充足時間適應環境和部署才上陣。

此外，羅子達特別將八匹較具代表性的拍賣馬拉岀馬房，向傳媒介紹和供他們拍照，包括馬會購入價最高、達四百二十多萬元，岀自父系「遙遠星空」的九號馬。羅子達透露他對編號為二、十七、二十和二十一號的四匹馬印象較深，現階段進度十分理想。

羅子達特別將八匹較具代表性的拍賣馬拉岀馬房，向傳媒介紹和供他們拍照，包括馬會購入價最高、達四百二十多萬元，岀自父系「遙遠星空」的九號馬。

另一方面，二十一匹拍賣馬將於下周六早上九時在沙田馬場進行試跑，在場有提供早餐，歡迎所有有興趣競投的馬主和馬匹進口許可證持有人到場觀看。

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文傑

