班德禮「紫荊拼搏」「多利神駒」

昨日班德禮策騎「飛躍星伴」爆冷贏得今季第三十四場頭馬，今晨他收操時坦言，近期手風稍為放緩，要在季內十次賽事贏出六場頭馬，達至其四十W的目標，其實難度甚高，但他必會全力以赴。騎者又謂，周三晚四匹坐騎之中，以「紫荊拼搏」和「多利神駒」較具爭勝機會。

紫荊拼搏爭勝分子

「紫荊拼搏」大前仗配班德禮在田草千八米贏馬。

出爭第七場三班千八米的希廄「紫荊拼搏」，大前仗配班德禮在田草千八米贏馬，其後再跑兩仗卻未能上名；周三晚轉戰谷草千八米，騎者仍抱有憧憬：「縱使『紫荊拼搏』贏馬後表現未能承接，但牠陣上的表現也可接受，在目前評分仍具競爭力；今仗牠初跑谷草，由於其早段速度並非太慢，故毋須墮得太後，走順後亦可趁機逐步加速，相信可以勝任場地，加上今仗只負一二二磅，不足以構成壓力，仍是今場爭勝機會分子。」

多利神駒人馬重逢

「多利神駒」曾在班德禮胯下贏得兩場頭馬。

列陣第二場四班一哩的偉廄「多利神駒」，過往曾在班德禮胯下贏得兩場頭馬，今次人馬重逢，騎者說：「以往『多利神駒』在谷草千二米贏馬，但現時牠已經七歲，且已在一哩及千八米上名，證明性能已改變；今次牠再跑一哩，當然屬射程範圍，而且同場幾匹實力對手負磅較重，令牠較為有利，希望屆時可發揮出本身最高水準，贏出一場久違了的頭馬。」

文傑

