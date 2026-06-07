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馬場密探048｜布浩榮沙田開齋

馬圈快訊
更新時間：17:19 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:19 2026-06-07 HKT

今日第二場五班千四米爆岀冷門，葉楚航馬房的「天比高」，過往從未上名，但今次其獨贏賠率卻在入閘前由五十倍急跌至二十二倍，結果該駒在騎師布浩榮胯下力壓大熱門「順善寶」險勝，打開在港勝門。練馬師葉楚航和騎師布浩榮今次首度合作，便立即擦岀火花，攜手贏馬。

賽後葉楚航說：「『天比高』在五班回復競爭力，牠在晨課常常有好走勢，可惜真正出賽時表現卻不似預期，今場能夠取勝，相信與場地鬆軟有關，擺前走有着數，加上馬兒的評分已下調至有利水準，故此順利打開勝利之門。『天比高』以往常亂想東西，故此為牠加了眼罩，其實上場配袁幸堯排十二檔跑第七名表現已不錯，布浩榮來港前已打電話給我，說希望可以幫我操馬騎馬，我也樂於起用新任公司騎師。」

今日第二場五班千四米，爆岀冷門賽果，葉楚航馬房的「天比高」，過往在港十戰從未上名，但今仗獨贏賠率卻在閘前由50倍着啡格急跌至22倍開跑，結果此馬在布浩榮胯下力壓大熱門「順善寶」險勝，飛到馬到。

這場頭馬是布浩榮季內第三W，也是其首場沙田頭馬，之前他所贏的「焦點」及「贏玥」均在谷草取勝。同時，這次亦是葉楚航和布浩榮首度合作，結果便立即擦岀火花，順利攜手贏馬。

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