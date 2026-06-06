艾兆禮「東方寶寶」「米奇」

艾兆禮早前因為不小心策騎，將於明日賽後開始停賽兩日，直至下周日才復出，他坦言絕不享受停賽，可是時近季尾階段，休戰幾日反而可藉此好好休息，然後以更佳狀態迎戰馬季最後幾次賽事。至於今明日停賽前之戰，他認為以「東方寶寶」和「米奇」兩駒具爭勝機會。

東方寶寶增程千四

「東方寶寶」上仗由艾兆禮接手，競逐田草千二米取得亞軍。

姚廄「東方寶寶」上仗由艾兆禮接手，競逐田草千二米，結果後上取得亞軍，明日人馬增程出戰千四米，騎者分析說：「『東方寶寶』上場賽前幾天還在谷草中距離上陣，臨場是否狀態十足難以評估，加上牠早段速度不快，隨之墮居至較後位置，可是直路上卻能連追多個馬位，並在過終點時取得亞軍，表現較預期出色。以當時走勢估計，今次路程加長二百米，理應更合發揮，希望賽事早段步速正常，好使牠能在最有利的環境之下，爭取最佳成績。」

米奇後勁爭勝

「米奇」前仗在艾兆禮胯下，角逐一千米直路賽後上走得接近。

「米奇」前仗在艾兆禮胯下，角逐一千米直路賽後上走得接近，今次人馬重逢再跑同程，騎者說：「其實『米奇』跑直路賽並非不合，只是跑法較被動，陣上經常後上不及。此駒前仗跑直路賽便是早段居後，末段能追回多個馬位，結果只落後頭馬兩個馬位過終點。今次『米奇』再跑同程，希望同場幾匹具速度的對手能夠一如預期前領，令前段步速正常甚至偏快，『米奇』便有望在末段發揮後勁爭勝。」

最後，艾兆禮提到「志醒大將」早前由他過檔時走勢不差，現階段仍在作戰狀態，以馬兒早前接連在千六米後上走得接近估計，今次轉戰跑千八米，按理應該更合適，加上牠曾在泥地短途賽跑得接近，所以『志醒大將』有望在今場泥地千八米一展所長，未嘗不可走入前列一席歸來。

文傑