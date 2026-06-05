田泰安「風起雲湧」「威利金箭」

剛周三是田泰安的三十六歲生日，但當晚夜賽其坐騎「金風萬里」及「翠兒威威」均力拼僅負得亞軍，未能贏馬賀壽；幸好周日沙田首次夏令賽事，其十匹坐騎不乏實力分子，屆時應有機會為他帶來頭馬進帳。田泰安今晨表示，「風起雲湧」和「威利金箭」近績良好，今次分頭出戰合適路程，機會值得秤先。

風起雲湧再攻同程

「風起雲湧」近兩仗連續在泥地千八米跑第二。

出爭第一場五班泥地千八米的偉廄「風起雲湧」，近兩仗連續在泥地千八米跑第二，周日再攻同程，田泰安分析說：「以現年五歲的『風起雲湧』目前評分來說，競逐五班賽或負輕磅跑四班賽均具競爭力，前仗牠跑五班泥地千八米，只以馬頸位不敵對手得第二；今次繼續競逐同一班次及路程，自然有爭勝機會。何況今場賽事出馬未滿額，牠只需負一三○磅上陣，而非一三五磅，同時又抽得有利的一檔，預期起步後可輕易進佔有利位置競跑，希望牠能夠把握機會，贏回一場頭馬。」

威利金箭路合態勇

「威利金箭」上仗轉桂廄初出即在田草同程跑獲季軍。

列陣第十場二班千二米的「威利金箭」，上仗轉桂廄初出即在田草同程跑獲季軍，周日再次上陣，田泰安說：「『威利金箭』來港前戰績良好，在港上陣以來表現亦不俗，上仗牠只以一個馬位落後剛周日勝出三級賽的『錶之星河』，表現及格有餘。賽後此駒操練充足，我親自出試多課，感覺到其狀態愈來愈好，今仗勢將以更佳狀態迎戰；雖然同場對手實力甚強，但牠憑路合態勇的優勢，有望挑戰任何對手，爭取其在港首場頭馬。」

田泰安又表示，出爭第六場四班千六米的「瀧澤飛駒」，上仗休後復出跑稍短的千四米，依然能夠跑獲殿軍，表現較預期更理想；今次回師更合適的千六米，肯定更合發揮，希望屆時牠可交出更佳表現，拼入前列位置歸來。

文傑