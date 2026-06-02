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JOT哥爾夫球比賽在即 搞手姜炳輝搏「非惟僥倖」

馬圈快訊
更新時間：13:44 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:44 2026-06-02 HKT

「日上」系馬主姜炳輝及「飛輪霸」馬主廖世偉都喜歡打哥爾夫球，去年姜炳輝和太太李桂嫦、廖世偉聯手首度舉辦JOT 2025哥爾夫球比賽。不少香港馬圈的騎練都踴躍參與，反應熱烈。有見及此，他們今年繼續舉辦，共有四十位騎練及馬圈人士參與，包括「美麗」系馬主郭浩泉、現任香港馬主協會主席鄧偉業等。

「日上」系馬主姜炳輝 (右) 及「飛輪霸」馬主廖世偉都喜歡打哥爾夫球。
「日上」系馬主姜炳輝 (右) 及「飛輪霸」馬主廖世偉都喜歡打哥爾夫球。

 
JOT2026將在本周五深圳西麗高爾夫球場舉行，比賽由早上十一時正式開始，下午四時還有pool side BBQ（游泳池邊燒烤），讓騎練及其另一半參加，大家盡興一番。

而今期跑馬地賽事，姜炳輝名下的「非惟僥倖」將會跑第八場二班千八米，此馬曾於同程贏馬，路有根據，或能為馬主再次帶來驚喜。

而今期跑馬地賽事，姜炳輝名下的「非惟僥倖」(圖) 將會跑第八場二班千八米，此馬曾於同程贏馬，路有根據，或能為馬主再次帶來驚喜。
而今期跑馬地賽事，姜炳輝名下的「非惟僥倖」(圖) 將會跑第八場二班千八米，此馬曾於同程贏馬，路有根據，或能為馬主再次帶來驚喜。

陳嘉甜

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