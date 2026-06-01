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馬場浮世繪｜麥晴欣首勝一級賽

馬圈快訊
更新時間：20:56 2026-06-01 HKT
發佈時間：20:56 2026-06-01 HKT

南非基維爾馬場於上周六(30/5)日舉行兩場德班七月讓賽的前哨戰，首先是三歲馬一級賽每日新聞2000錦標，月初贏出二級賽基維爾堅尼大賽的「主要之星」再下一城，在女騎師麥晴欣胯下後上擊敗史奈詩馬房的「快樂正歌」勝出，進一步鞏固本身是目前南非最佳三歲馬之一的地位。

今次亦是曾在八個國家贏出頭馬的麥晴欣，從騎以來首場一級賽頭馬，同時亦是練馬師桂輝定自從今季「單飛」，在父親桂福特來港後獨自練馬以來，首場一級賽頭馬。

「主要之星」目前已是下月德班七月讓賽的外圍大熱門。至於途程同樣是二千米的雌馬二級賽胡拉芬頓2000錦標，史奈斯馬房的好望角打吡盟主「願望清單」則擊敗較其年長的「妙天后」勝出，賽後五十八歲的騎師富志昌宣布，將策騎該駒出戰下月初的德班七月讓賽。

文傑
 

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