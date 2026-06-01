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艾兆禮「獵寶勤」「天下寵兒」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-01 HKT

艾兆禮昨日憑「嘉應耀昇」和「友瑩仁」起孖，季內頭馬數字增至五十六場，只差兩W便追平上季成績；今晨他收操後表示，本來贏至六十場已算滿意，但既然馬季尚有個多月才結束，希望能把握機會盡量數胡。至於周三晚九匹坐騎，以「獵寶勤」和「天下寵兒」的機會最樂觀。

獵寶勤爭三連捷

「獵寶勤」前仗在五班同程於艾兆禮胯下一放到底贏馬。
「獵寶勤」前仗在五班同程於艾兆禮胯下一放到底贏馬。

出爭第六場四班千二米的蔡廄「獵寶勤」，前仗在五班同程於艾兆禮胯下一放到底贏馬，上仗回到四班跑谷草千二米，依然順利連捷；周三晚原裝人馬再跑同程，艾兆禮說：「今季『獵寶勤』踏入五歲大熟期，且找到最合適的途程和跑法，加上前仗贏出在港首場頭馬後，有助其增強自信心，結果再出再捷；今仗乘勇而來，只負一二六磅未足以構成壓力，希望可採用主動跑法爭取三連捷。」

天下寵兒收復失地

「天下寵兒」上周三在谷草同程跑第二。
「天下寵兒」上周三在谷草同程跑第二。

列陣第五場四班千二米木球會錦標的廖廄「天下寵兒」，上周三在谷草同程跑第二；周三晚匆匆再跑同程，艾兆禮分析說：「『天下寵兒』上仗排在十二檔，仍能夠全程領先，至終點前才不敵對手，表現有水準；相隔七天再跑，倘若能及時回復體力，相信可收復失地。至於屆時將採用前領或留後跑法，則要與廖康銘研究後才有決定。」

文傑

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