學有成   夢馳騁　馬會招募新一代賽事見習學員  

香港賽馬會（「馬會」）賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校成立逾五十年，培育出眾多頂尖練馬師、騎師及專業人才。其獲國際認可的賽事見習學員培訓計劃現正公開招生，即日起至2026年6月26日接受申請。完成培訓後，學員有機會投身騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理及獸醫事務技術員等專業崗位，讓有志青年追尋賽馬夢想。



申請者必須年滿十五歲，並完成中三或以上課程。投考人士毋須具備策騎經驗，不設身高限制；見習騎師和策騎員的體重參考指標分別約為105磅及125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、積極主動、熱愛運動及希望與馬共馳的年輕人報名。



學校的騎術教練將於7月舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者參加體驗營。表現最優秀的25位申請人將獲取錄，加入培訓計劃。

馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈（右）與馬會賽馬人才培訓中心首席騎術教練高雅志（左）讚揚見習騎師黃寶妮勤奮好學。



馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈表示：「香港賽馬運動以追求卓越為核心，既傳承悠久傳統，也持續推動創新。我們透過系統化、具認可資格的課程，培育高水平專業人才。學員在世界級賽馬環境中獲得技能、知識與品格，不僅延續這項運動的傳承，更鞏固其長遠發展。面向國際舞台，我們將繼續培育新一代，以誠信、專業與熱誠推動香港賽馬邁向新高峰。」



見習騎師學校推行雙軌教育制度，結合綜合知識與在職培訓，確保學員獲得全面教育及多元技能。課程涵蓋騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科，並提供海外培訓機會，體驗不同文化並擴闊國際視野。畢業學員將獲得等同香港學術及職業資歷評審局第一至第三級的認可資歷。

黃寶妮（右）與袁幸堯於2016年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，現時以見習騎師的身分在香港從騎。



2016年入學的見習騎師黃寶妮表示：「在見習騎師學校，我不僅提升了騎術，也在個人成長方面獲得很大進步。課程結合理論與實踐，為我打下穩固的知識與技能基礎；海外培訓更開闊了眼界，累積了寶貴的比賽經驗。這些經歷讓我回港後能更快適應香港賽事的快速節奏。我學會保持進取心，珍惜每一次機會，並在每一次策騎中不斷進步。」



過去半世紀，見習騎師學校培育出眾多傑出人才，包括香港馬壇傳奇告東尼、冠軍練馬師姚本輝及呂健威，以及表現出色的土生土長騎師何澤堯、周俊樂、梁家俊與蔡明紹等。



有興趣了解更多賽事見習學員培訓計劃的詳細資料，以及有志報名投考的人士，請瀏覽www.hkjc.com/rttc。

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