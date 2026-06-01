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潘頓分享2000W美麗海報

馬圈快訊
更新時間：14:44 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:44 2026-06-01 HKT

八屆冠軍騎師潘頓自2007年來港發展，經過多年的努力奮鬥，成為八屆冠軍騎師，贏盡香港一級賽，名留青史。

潘頓剛周日在季內最後一次沙田日賽，頭場憑新馬賽的「共建世界」，取得在港策騎以來第2,000Ｗ。
潘頓剛周日在季內最後一次沙田日賽，頭場憑新馬賽的「共建世界」，取得在港策騎以來第2,000Ｗ。
賽後潘頓太太Nicole，女兒Roxy和兒子Cash，一同見證這個珍貴歷史時刻。
賽後潘頓太太Nicole，女兒Roxy和兒子Cash，一同見證這個珍貴歷史時刻。

潘頓剛周日在季內最後一次沙田日賽，頭場憑新馬賽的「共建世界」，取得在港策騎以來第2,000Ｗ，亦是香港賽馬歷史上第一位達到此項成就的騎師，賽後潘頓太太Nicole，女兒Roxy和兒子Cash，一同見證這個珍貴歷史時刻。

潘頓昨晚分享了一幅設計非常精英的海報，紀錄潘頓取得2000W及和太太仔女一起接受榮耀的相。
潘頓昨晚分享了一幅設計非常精英的海報，紀錄潘頓取得2000W及和太太仔女一起接受榮耀的相。

潘頓昨晚分享了一幅設計非常精英的海報，紀錄潘頓取得2000W及和太太仔女一起接受榮耀的相，相中有「嘉應高昇」、「美麗傳承」、「時時精綵」及「友瑩格」等良駒，潘頓曾經夥拍以上頂級佳駟贏過不少一級賽，其中最細心是包括潘頓在港第一場頭馬「聚寶駒」呢！

本報記者今早訪問潘頓，他說：「我感謝所有支持我的人，包括支持我的馬迷朋友，這位馬迷朋友名叫Donald，他很有心機為我設計這幅漂亮的海報，我十分喜歡呢！」

陳嘉甜

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