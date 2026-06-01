晨光追擊│「佐治傳奇」神態活躍

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「好實力」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態好依然省鏡。「佐治傳奇」戴頭罩由潘明輝拍「幸運大夫」跳兩段，馬身靚呈現線條美，神態活躍有朝氣，保持上佳進度。

「星辰千帥」戴頭罩由助手跳兩段，走得唔快步輕俐落，身壯飽滿，毛色又悅目。「電源之駒」戴頭罩由廖康銘跳兩段，火力唔錯神態對辦，外觀亦無問題身實淨。

「久久為尊」奧爾民跳兩段，神采奕奕且火力不俗，毛色靚番重現勇態。「團長好」助手跳三段，輕描淡寫表現放鬆，馬身紮實唔瘦觀感不俗。

「鼓浪高升」戴頭罩由助手跳兩段，神情集中步順有力，身喼得壯論態對辦。「時間寶」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力再增強。

「銳目」戴頭罩由助手跳一段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況保持有餘。「小皇爺」周俊樂跳兩段，雙目炯炯有神，走勢硬朗有力，前所未見吸引。

「包裝福星」戴頭罩由班德禮跳兩段，按住走神情專注，身壯肌肉展現，步爽又有彈力。「榮駿大道」潘頓跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，雙目有神佳態洋溢。

時尚風趣近況銳利

「時尚風趣」暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩。

「時尚風趣」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，近況銳利。「人和家興」戴頭罩由班德禮跳一段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，老馬保養一流。

「富裕君子」助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身喼得靚，未見低落。「皇者有利」戴頭罩由黃智弘草地跳兩段，神態專注火力俱備，馬身札實出腳爽勁，有進無退。

兆文