馬場密探048｜「友瑩仁」捧客家盃

騎師艾兆禮在第二場策騎「嘉應耀昇」爆冷贏馬後，在第五場三班千四米又憑「友瑩仁」交岀頭馬，順利贏得孖寶，兼捧走客家盃，他今季頭馬數字上升至五十六場，距上季成績僅相差兩場。

香港愛馬女士協會和一班義工醫生剛周末前往啟德為區內基層長者義診，一班馬主如許坤華及其太太葉思貝、楊毅及其太太胡佩君、胡意發及其太太徐藝載、劉學倫及太太莫嘉怡等一起做義工，善心有善報，「友瑩」系楊毅及太太胡佩君的「友瑩仁」今天在第五場賽事勝出。

伍鵬志說：「『友瑩仁』上場陣上形勢不利，早段被其他馬鬥燒，亦所負不遠，今場形勢比上場好，跑出1.20.85秒快時間，令我感到有點驚訝。今仗艾兆禮發揮出色，馬兒成功補中，此駒最佳路程為千四米。」

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